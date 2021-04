Grâce à la pandémie, le David Geffen Hall de New-York va rouvrir en avance

Fermée depuis mars 2020, la salle rouvrira à l'automne 2022, soit un an et demi avant la date prévue. L'épidémie de Covid-19 a permis d'accélérer la rénovation.

C'est l'une des - rares - bonnes nouvelles liées à la pandémie de Covid-19. Le David Geffen Hall, salle de concert qui accueille l'Orchestre Philharmonique de New-York, va pouvoir rouvrir un an et demi plus tôt que prévu, relate le New-York Times. Sa fermeture, depuis mars 2020, a permis de donner un coup d'accélérateur à une rénovation maintes fois repoussée, forte d'un budget de 550 millions de dollars.

"En 2020, et à raison, les gens avaient l'esprit à autre chose, et nous avions d'autres défis à relever", souligne Henry Timms, le président du Lincoln Center. "Mais arrivée la fin de l'année, l'opportunité est devenue évidente : pourrions-nous rouvrir en avance ? Durant cette période, beaucoup de gens ont en effet décidé de soutenir le projet, parce qu'ils l'ont vu comme l'histoire d'une renaissance : un moyen d'investir dans la guérison à la fois économique et humaine de la ville."

Les travaux actuels du David Geffen Hall visent à en changer la configuration, pour notamment rapprocher les spectateurs des musiciens grâce à une structure dite "en vignoble", avec des balcons tout autour de la scène. Avant même la fin des rénovations, l'Orchestre Philharmonique de New-York recommencera à se produire dès la saison prochaine dans d'autres salles : le Alice Tully Hall et le Rose Theatre, au Lincoln Center, ainsi que le Carnegie Hall.