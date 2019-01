Gérard Pesson distingué pour l’ensemble de son œuvre par l’Académie Charles Cros

C’est dans la salle d’orgue du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris qu’ont été proclamés les 71e Grands Prix de l’Académie Charles Cros.

Le Prix du Président de la République a été décerné au compositeur Gérard Pesson, pour l’ensemble de son œuvre.

La contrebassiste Joëlle Léandre, le défenseur de la musique bretonne Alan Stivell, Bernard Lavilliers, Jean-Louis Trintignant et Jordi Pujol ont reçu un Prix In Honorem, récompensant leur carrière. Le Prix Filleul a été attribué au pianiste François Moschetta.

Prix de Disque pour Stéphane Degout, Vilde Frang, Mikko Franck et l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Le Grand Prix du Disque dans la catégorie soliste lyrique a été décerné au baryton Stéphane Degout pour ses disques Enfers – Scènes d’opéra de Rameau et Gluck, Debussy Harmonie du soir et Berlioz, Harold en Italie.

Dans la catégorie Musique Instrumentale et Symphonique c’est la violoniste norvégienne Vilde Frang, le chef Mikko Franck et l’Orchestre Philharmonique de Radio France qui ont été récompensés pour leur enregistrement du Concerto pour violon n°1 de Bartók.

La captation de Iolanta et Casse-Noisette de Tchaïkovski réalisée à l'Opéra de Paris avec Sonya Yoncheva, et Arnold Rutkowski, dans une mise en scène de Dmitri Tcherniakov se partage le Grand Prix DVD avec Wonderful Town de Bernstein mis en scène par Olivier Bénézech avec l’Orchestre et le Chœur de l’Opéra de Toulon, dirigé par Larry Blank.

Cécile McLorin Salvant (Jazz), Mo Jodi (Blues), Touré Kunda (Musique du Monde) et Aurélien Dumont (Musique Contemporaine) ont également été primés.