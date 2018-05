Gérard Jouannest, accompagnateur de Jacques Brel et de Juliette Gréco, est mort

Bruxelles, Madeleine,Les Vieux, Ne me quitte pas avec Jacques Brel, On n'oublie rien, Je suis bien, Trois petites notes de musique avec Juliette Gréco (qui deviendra son épouse en 1988), la disparition de Gérard Jouannest mercredi 16 mai 2018 rend orphelines quelques-unes des plus belles chansons françaises.

Né le 2 mai 1933 à Vanves, celui qui restera dans les mémoires comme l'accompagnateur exclusif de Jacques Brel se forme d'abord au Saint des Saints de la musique dite savante, le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Élève de la grande pianiste Yvonne Lefébure, Gérard Jouannest reçoit le Premier Prix de piano et se destine à une carrière de concertiste, que la mort de son père remet en cause. S'opère alors une transformation : le pianiste classique se met à la chanson, comme il l'expliquera, des années plus tard, au micro d'Hélène Hazéra sur France Culture.

Dès le début des années 1950, le musicien approche les artistes et les salles pour gagner un peu d'argent. Régulier des Trois Baudets, le cabaret parisien, il y rencontre Jacques Brel, qu'il accompagne sur scène à partir de 1958. De la collaboration entre Jacques Brel et Gérard Jouannest naissent 35 chansons, dont certaines des plus célèbres du chanteur belge.

La collaboration avec Jacques Brel en fit naître bien d'autres : alors que Barbara annule la tournée à laquelle Gérard Jouannest doit participer, l'artiste reçoit une autre proposition, accompagner Juliette Gréco. Les deux artistes ne se quitteront plus, et se marient en 1988.

Aussi prestigieux soient-ils, Jacques Brel et Juliette Gréco ne sont que deux noms dans l'immense liste des musiciens avec lesquels Gérard Jouannest a collaboré pendant sa longue carrière : de Petula Clark à Abd Al Malik, en passant par Henri Tachan, Miossec ou Alain Bashung.