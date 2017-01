Georges Prêtre inhumé en silence et dans l’intimité

C’est sans musique et en présence de ses proches et de quelques habitants de Navès que se sont déroulées les obsèques de Georges Prêtre, samedi 7 janvier dans le village où il vivait. « Georges Prêtre estimait que le silence était le seul signe de Dieu », a déclaré le père Vincent Cabanac en rendant un dernier hommage au chef d’orchestre dans l’église Saint Jean de Navès, où deux cents personnes étaient réunies. Le cercueil y a fait son entrée sous une haie d’honneur des parachutistes du 8e Régiment parachutiste d’infanterie marine de Castres et la dépouille était recouverte d’un drapeau français gravé « légion d’honneur » en lettres d’or. Le père Cabanac, a ajouté « sa vie a sonné juste. » Sur le livre d’or présent à l’entrée de l’église, de nombreux messages ont également été laissé « C’était une belle personne », « Merci pour la musique » ou encore « Bravo maestro ».

En présence de la seule famille, et selon les dernières volontés de Georges Prêtre, le corps du chef d’orchestre a été porté dans le caveau familial, où il reposera à côté de son fils décédé en 2012. Une cérémonie en présence du monde de la musique et de la culture sera organisée à la fin du mois de janvier, à l’église Saint-Roch à Paris.

Avec AFP