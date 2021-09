Disparition de George Mraz, contrebassiste de jazz

Le contrebassiste George Mraz s’est éteint jeudi 16 septembre à l’âge de 77 ans. Il avait joué avec les plus grandes personnalités du jazz depuis le début des années 1970, se faisant reconnaître pour sa perfection technique et sa remarquable musicalité.

C'est la femme de George Mraz, Camilla Mraz, qui a annoncé la mort de son mari sur les réseaux sociaux, ce 16 septembre, publiant simplement une photo en noire et blanc du musicien, avec pour tout commentaire la date de sa naissance et celle de sa mort. Depuis, le monde du jazz regrette celui qui, au cours de plus de 50 années de carrière, s'était imposé comme le contrebassiste indispensable par sa virtuosité et sa musicalité.

Né le 9 septembre 1944 dans ce qui allait devenir la Tchécoslovaquie, George Mraz s’initie au jazz en écoutant par hasard la radio. Il étudie d’abord le saxophone alto puis le violon avant de découvrir la contrebasse au conservatoire de Prague et de débuter en jouant le soir à Prague puis à Munich. Il émigre aux États-Unis en 1968 pour continuer son apprentissage à la Berklee School of Music. Il devient rapidement l’un des contrebassistes les plus demandés par les stars de cette période : Dizzy Gillespie, Oscar Peterson (qu’il suit pendant deux années en tournée), Ella Fitzgerald, Charles Mingus ou encore le saxophoniste Stan Getz.

Entre 1972 et 1976, il est membre du Thad Jones/Mel Lewis Orchestra à New-York. Puis, au cours des années 1980, il joue avec Hank Jones, Chet Baker, Warne Marsh, Carmen McRae ou encore Phil Woods. Habitué à accompagner des musiciens, il avait tenté plusieurs fois de prendre lui-même la tête d’un groupe sans y parvenir tout à fait comme il l’expliquait : « J'ai toujours voulu faire mes propres projets mais je n’en ai jamais eu l’occasion ».

Il avait pourtant continué à se produire, notamment avec sa femme Camilla Mraz, elle-même pianiste, avant qu’une opération du pancréas avec de nombreuses complications ne le laisse très affaibli en juillet 2016. Musicien virtuose, au son généreux, il était capable de s’adapter à tous les styles et savait se faire apprécier par son mélange d'humour et de modestie.