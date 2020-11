Gautier Capuçon renouvelle sa tournée de concerts gratuits

Gautier Capuçon a annoncé ce 23 novembre une tournée l'été prochain à côté de jeunes musiciens sélectionnés sur concours.

Le violoncelliste Gautier Capuçon a annoncé sa volonté de reprendre la route en compagnie de six jeunes musiciens sélectionnés lors d'un concours qui se déroulera les 1er et 2 mars. Au cours de cette seconde tournée baptisée "Un été en France", Gautier Capuçon jouera également avec des enfants issus de l'association "Orchestre à l'Ecole" dont il est le parrain. Tous seront accompagnés des pianistes Jérôme Ducros et Samuel Parent.

à lire aussi article Gautier Capuçon nommé ambassadeur de l’association Orchestre à l’Ecole

Le but de cette tournée de concerts gratuits qui se déroulera du 15 juillet au 4 août et traversera 12 villes, sera de faire un tremplin pour les jeunes musiciens sélectionnés et de faire davantage connaître, voire découvrir, la musique classique à un public parfois éloigné de cet univers.

Grâce à cette nouvelle édition, Gautier Capuçon a déclaré à l'AFP ne pouvoir "envisager une nouvelle tournée sans y associer ceux qui souffrent le plus de cette situation : les jeunes musiciens pour qui l'avenir est si incertain" dans cette période de confinement qui semble loin d'être terminée pour les artistes.