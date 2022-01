Gautier Capuçon lance sa Fondation pour soutenir les "jeunes artistes d'exception"

Un premier appel à candidatures sera mis en ligne au printemps 2022. L'initiative du violoncelliste s'inscrit dans la continuité d'un engagement de longue date pour promouvoir les talents de demain.

Un coup de pouce non négligeable pour accélérer des carrières prometteuses. Le violoncelliste Gautier Capuçon annonce en ce début d'année la création d'une Fondation à son nom, avec pour objectif "d’accompagner la vocation musicale de jeunes artistes d’exception en France et à l’étranger lors de leurs études et de les soutenir dans les premiers pas de leur carrière", écrit-il sur Twitter : "Je sais combien il est difficile d’accéder à une carrière de musicien classique, et la pandémie que nous traversons n’a fait qu’aggraver les choses." À ses côtés, le chef d'orchestre Alain Altinoglu et le pianiste Frank Braley formeront le conseil artistique de la Fondation.

Le premier appel à candidatures sera mis en ligne sur le site de la Fondation au printemps 2022. Pourront postuler de jeunes violonistes, altistes, violoncellistes, contrebassistes et pianistes, âgés de 18 à 25 ans. Autre condition : être titulaire d’un prix de conservatoire à rayonnement régional ou de Conservatoire national supérieur de musique. Les jeunes artistes retenus pourront décrocher une bourse d'études, être programmés en première partie de musiciens réputés et enregistrer un disque chez Warner Classics.

Braquer les projecteurs sur les jeunes talents

"Les concerts vont en priorité à des artistes confirmés, qui vont sans doute remplir un peu plus une salle qu'un jeune, même très talentueux, qui n'est pas connu. On ne leur donne pas leur chance. C'est extrêmement injuste", déplore Gautier Capuçon dans un entretien donné au Parisien. "Le peu de concerts que ces jeunes avaient trouvé ont été annulés, comme tous les autres. Maintenant, il y a embouteillage au niveau des salles et les organisateurs jouent la sécurité." Le premier lauréat récompensé par la Fondation est le jeune pianiste Kim Bernard, dont le disque sortira à l’automne 2022.

L'engagement de Gautier Capuçon en faveur de la nouvelle génération de musiciens n'est pas nouveau. Il propose depuis sept ans des classes d'excellence de violoncelle, en partenariat avec la Fondation Louis Vuitton, suivies chaque année par six jeunes violoncellistes prometteurs. Au sortir du premier confinement, il a également créé un festival itinérant intitulé "Un été en France", pour faire face au vide culturel causé par la crise sanitaire et permettre à des jeunes instrumentistes de se produire en public. "Cette première aventure extraordinaire et musicale, mais aussi humaine, m'a énormément bouleversé", confiait-il alors sur France Musique. L'été dernier, le festival a sillonné douze villes de France, accueilli 27 jeunes artistes et 6 orchestres d’écoliers issus du dispositif Orchestre à l’École. Une troisième édition est d'ores et déjà dans les tiroirs pour cet été.