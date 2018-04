Françoise Nyssen veut créer un Centre national de la musique pour 2019

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, souhaite créer un Centre national de la musique d'ici à début 2019 pour soutenir la création française. Un projet aussi appelé maison commune de la musique, qui avait été évoque de nombreuses fois depuis son arrivée au ministère.

Ce nouveau centre doit « répondre aux grands défis à venir: préserver la diversité de la création, soutenir notre production dans un contexte de concurrence accrue et se donner les moyens de conquérir les marchés internationaux », précise un communiqué du ministère.

Le Centre national de la musique (CNM) sera « chargé de quatre grandes missions de service public : l'observation de la filière musicale, l'information et la formation des professionnels, le soutien économique aux acteurs et le développement international », poursuit le communiqué.

Le mode de financement, l'organisation et la gouvernance du CNM feront l'objet d'une mission qui sera confiée à Emilie Cariou, députée LREM de la Meuse, vice-présidente de la commission des finances, et Pascal Bois, député LREM de l'Oise et membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.

La maison commune de la musique a longtemps fait figure de serpent de mer depuis sa première évocation sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avant son abandon en 2012 après l'élection de François Hollande.

en savoir plus émission Musique matin Françoise Nyssen est l'invitée de Musique Matin

Cette fois, la création d'un CNM résulte de la recommandation de Roch-Olivier Maistre, conseiller-maître à la cour des comptes, qui a remis un rapport sur le sujet en novembre à la ministre.

Celle-ci a ensuite « pris le temps de la concertation avec les professionnels de la musique en France. Ces discussions ont confirmé l'adhésion de la majorité d'entre eux », (musique enregistrée et spectacle vivant).

Dans son discours devant les professionnels de la musique à Bourges, Françoise Nyssen a évoqué par ailleurs le projet du Pass culture de 500 euros pour les jeunes de 18 ans.

« Je souhaite que ce pass puisse intégrer des offres d'enseignement artistique, notamment des cours de musique. Nous sommes en train d'y travailler avec les partenaires concernés », a-t-elle déclaré.

en savoir plus émission Musique émoi Entretien musical avec Françoise Nyssen, ministre de la Culture

Aliette de Laleu avec AFP