Françoise Nyssen et Jean-Michel Blanquer annoncent 20 millions d'euros pour la musique à l'école

« La musique sera la priorité ». Invités par Antoine Pecqueur et Saskia de Ville à détailler l'action interministérielle en faveur de la musique, Françoise Nyssen, ministre de la Culture et Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, ont confirmé leur étroite collaboration.

Le premier signal était symbolique, une « rentrée en musique » en septembre dernier. Les deux ministres souhaitent aller plus loin, formaliser une action commune : « pour la rentrée prochaine, ça sera vraiment systématique » décrit Jean-Michel Blanquer.

Une chorale dans chaque école en 2019

Aujourd'hui, près d'un établissement sur quatre dispose d'une chorale. L'objectif est d'arriver à en installer dans une école sur deux à la rentrée 2018, et dans toutes les écoles en 2019. Pour y arriver, Jean-Michel Blanquer évoque plusieurs actions : « A l'école, nous allons renforcer les plans départementaux de chorale créés par Jack Lang au début des années 2000 ». Deux heures de chorale seront proposées, de manière facultative, dans les 7 100 collèges de France. Le ministre de l'Éducation nationale déclare également que les lycées seront concernés, et particulièrement les lycées professionnels.

20 millions d'euros investis dans le projet

Quels moyens pour mettre en œuvre ce plan ambitieux ? Jean-Michel Blanquer annonce une somme de 20 millions d'euros : 17 millions viennent de l'Education nationale, comblés par « une contribution importante du ministère de la Culture » à hauteur de 3 millions d'euros.

Le projet sera porté avant tout par les professeurs d'éducation musicale. « Le message est très clair : cette discipline, très transversale, a devant elle de très beaux jours » estime Jean-Michel Blanquer, et la musique sera également davantage présente dans la formation initiale des enseignants. Quant au ministère de la culture, sa contribution sera importante, comme l'explique Françoise Nyssen : « Dans tous les partenariats établis aujourd'hui, il y a cette pratique artistique et culturelle. On demande à chacun des lieux de culture de s'impliquer »