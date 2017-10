Sur YouTube, François-Xavier Roth nous offre une leçon de direction

« Il n’y a rien de plus bête que la direction d’orchestre, la technique est toute simple, on peut l’apprendre en 30 secondes. » Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du festival Musica, le chef François-Xavier Roth nous offre, de façon amusée et amusante, une leçon de direction.

Il évoque également ses liens avec les musiciens d’orchestre et Philippe Manoury, dont il a dirigé Ring lors de l'édition 2017 du festival de musique contemporaine. « Les compositeurs, souvent ce sont de drôles de créatures, qui ont parfois du mal à parler de leur musique, ou à nous laisser rentrer dans leur cuisine, dans leur laboratoire, Philippe c’est tout l’inverse, c’est quelqu’un qui est aussi un grand vulgarisateur, qui arrive très bien à parler de sa musique, et qui dans le travail est extrêmement stimulant pour le chef d’orchestre que je suis ».