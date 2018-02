François-Xavier Roth nommé artiste associé à la Philharmonie de Paris

Il s'agit de la première fois que la Philharmonie de Paris s'associe à un artiste, et peut-être la dernière. Comme l'explique Laurent Bayle, directeur général de l'institution culturelle, dans un communiqué, François-Xavier Roth est « présent sur tous les fronts de notre saison » et sa « carrière est à l'image du projet de la Philharmonie de Paris ». Le chef est en effet annoncé pour au moins 5 concerts sur cette saison, il a donc paru logique de lui créer un statut particulier. François-Xavier Roth est l'un des chefs français les plus demandés à l'étranger et est curieusement moins connu du public français. Cette visibilité devrait contribuer à réparer cette injustice.

Âgé de 47 ans, le chef d'orchestre est à la tête de son orchestre Les Siècles, il est directeur musical de la ville de Cologne, un poste qui réunit la direction artistique de l'Orchestre du Gürzenich et de l'Opéra de Cologne. Il est chef principal invité du London Symphony Orchestra (LSO) depuis la saison 2017/2018. C'est sans compter les nombreux orchestres internationaux qui l'invitent régulièrement. François-Xavier Roth met également l'accent sur la transmission et la pédagogie. Avec Les Siècles, il multiplie les ateliers orchestraux et les concerts participatifs. Son ensemble a pris en charge l'orchestre de jeunes Démos dans le département de l'Aisne, lieu de résidence des Siècles.

Cette formation regroupe 80 musiciens non-permanents qui jouent sur instruments d'époque. Les Siècles se veut un orchestre « citoyen » engagé avec des actions volontaristes de transmission et de rencontre avec le public (hôpitaux, prisons, etc.). En 2018, François-Xavier Roth sera donc présent à la Philharmonie pour quatre concerts avec Les Siècles et un avec le LSO. En 2019, il y donnera un « concert monstre » avec 500 interprètes professionnels et amateurs, dédié à Berlioz.

Avec AFP