François-Xavier Roth prolongé en tant que directeur musical général à Cologne jusqu’en 2022

Nommé Generalmusikdirektor à Cologne en 2015, François-Xavier Roth assure la direction artistique du Gürzenic-Orchester et de l’opéra de la ville. Et son activité en Allemagne est amenée à se poursuivre puisque son contrat a été prolongé jusqu’à la saison 2021/2022.

Dans un communiqué, le chef d’orchestre, également à la tête de son ensemble Les Siècles, a fait part de sa joie : « Je suis extrêmement heureux de poursuivre mon travail avec l’orchestre et l’opéra ici à Cologne (…) Je me sens bien ici et j’aime le merveilleux public, la philosophie et l’esprit de cette ville ». Il a également tenu à partager la bonne nouvelle sur Twitter :