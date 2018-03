France Musique rend hommage à Didier Lockwood le samedi 10 mars

Le 10 février 2018, Didier Lockwood disparaissait à l’âge de 62 ans. L’annonce de son décès a suscité l’émotion du public et du monde musical, qui lui rendra hommage ce samedi 10 février. Le violoniste aurait dû être l'un des invités principaux du concert Django Extended, donné par The Amazing Keystone Big Band à la salle Pleyel, à Paris.

Lors de cette soirée, les 17 musiciens de l’ensemble, dirigés par Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco salueront la mémoire de Didier Lockwood en invitant quelques-uns de ses amis musiciens et de ses disciples, qui reprendront les plus grands titres de Django Reinhardt.

France Musique s’associe à cet hommage en diffusant, en direct, ce concert, à partir de 20h.

