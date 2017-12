France Musique lance la plus grande salle de concert virtuelle au monde

Depuis sa création en 1954, France Musique a pour mission de, notamment, diffuser et de mettre en valeur les formations musicales de Radio France. La radio musicale fait un pas de plus dans ce sens, et un pas de géant en lançant ce vendredi 22 décembre un espace « Concerts ». Disponible sur le site francemusique.fr, cette nouvelle offre propose la plus grande salle virtuelle de concerts gratuits au monde.

Un renouvellement de l’offre déjà existante sur francemusique.fr qui permettra d’y retrouver un large catalogue de concerts et d’œuvres musicales vidéo et audio, tout en étant intégralement gratuit. Une sorte de « Netflix » de la musique classique où l’utilisateur pourra naviguer entre diffusion de concerts en direct depuis l’Auditorium de Radio France, de salles de concerts, de festivals européens ainsi que des émissions de France Musique.

Au total, plus de 1 600 œuvres musicales vidéo ou audio sont disponibles directement depuis la première page du site francemusique.fr. Née d’un partenariat avec Arte, cette nouvelle offre permettra plus que jamais de mettre en valeur les quatre formations musicales de Radio France. Le coup d’envoi est donné ce vendredi 22 décembre à 20h avec la diffusion audio et vidéo du concert « Noël à Broadway ». Une diffusion en direct de l’Auditorium de Radio France avec l’Orchestre philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France sous la direction de Mikko Franck.

Marc Voinchet, directeur de France Musique, parle d’une offre « unique au monde » qui fera date dans l’histoire de France Musique. « Il s’agit d’une mue pour notre chaîne. En s’adaptant aux nouveaux usages, nous hissons l’offre musicale dans le monde numérique d’aujourd’hui et de demain. Cette transformation de France Musique permet d’assurer la pérennité de notre antenne face aux défis de demain » affirme Marc Voinchet.

Le directeur de France Musique explique qu’il n’est plus question de dissocier « France Musique l’antenne, France Musique le web, les web radios, etc. C’est France Musique POINT barre ! Et ce n’est qu’un début ! ». Grâce à cette nouvelle formule, France Musique ambitionne de consolider sa place de « site de référence en matière d’éducation culturelle et musicale » nous apprend le communiqué de presse.

Pour assurer les diffusions et les captations des concerts, Radio France et Arte ont uni leurs savoir-faire techniques. L’Auditorium de Radio France va se doter d’une nouvelle régie vidéo comprenant 10 caméras tourelles HD. France Musique espère asseoir son identité en lançant lors du premier trimestre 2018, une version anglophone de cet espace Concerts.