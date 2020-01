France Musique fidélise plus d'un million d'auditeurs - Audiences Radio

De belles audiences pour France Musique

Avec 2,0% d’audience cumulée et une part d’audience record à 1,7% (+0,1 en un an), France Musique fidélise 1 061 000 auditeurs et est écoutée chaque jour pendant 1h55 (+ 11 min en un an).

Sources : Audiences Radio Médiamétrie 126 000 Janvier-Mars 2019

Des records sur le numérique

2,1 millions d'écoutesMonde en direct (+16% en un an) - Source ACPM Radios digitales

Record - +3 millions de vidéos vues/mois (x 2 en un an) - Sources : Sites et plateformes et partenaires moyenne décembre 2019

Record - 1,7 million de visites (+37% en un an en novembre 2019) - Source ACPM

Radio de la musique classique, du jazz et de la création musicale, France Musique se déploie sur tous les supports. Elle propose chaque jour une offre riche et diversifiée à travers ses programmes, son site francemusique.fr, son appli, ses 7 webradios et sa salle de concert virtuelle.