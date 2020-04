France Musique est à vous, depuis chez vous !

"France Musique est à vous" continue exceptionnellement pendant le confinement ! Nous vous ré-ouvrons l'antenne ! Rendez-vous ce samedi 4 avril de 9h à 11h.

Une émission de partage et de lien, faite depuis chez nous, pour vous ! Chacun chez soi, toute l'équipe de "France Musique est à vous" est heureuse de vous retrouver, dans ces conditions radiophoniques particulières.

Racontez-nous comment vous vivez cette période, les œuvres et interprètes que vous souhaitez écouter et et partager.... et si vous voulez, intervenez à l'antenne par message vocal. Comment ? En vous enregistrant et en nous envoyant vos messages par mail.

A samedi !

Participez sur les réseaux sociaux de France Musique (Twitter, Facebook, Instagram) et sur notre mail : francemusiqueestavous@radiofrance.com