Philharmonia : France 2 démarre le tournage d’une série sur la musique classique

Après Mozart in the jungle aux Etats-Unis, la France aura bientôt droit, elle aussi, à une série autour de l’univers de la musique classique. Selon le site Satellifax, France 2 a démarré le tournage à Paris et en Île-de-France de la première saison de Philharmonia, une série qui nous plonge dans le quotidien d'un orchestre national. Déclinée en 6 épisodes de 52 minutes, elle relate les aventures d’Hélène Barizet, cheffe d’orchestre « surdouée à la réputation sulfureuse », qui revient à Paris pour prendre la tête de l’ensemble Philharmonia. Le site VL précise que l’orchestre « est dans la tourmente depuis la mort brutale de son chef ». Hélène Barizet a donc « une saison pour faire sa place et sauver l’ensemble », tout en « affrontant un secret familial ».

C’est l’actrice Marie-Sophie Ferdane qui interprète le rôle principal, avec, à ses côtés, Tomer Sisley et Jacques Weber. Les musiciens sont interprétés par des acteurs, coachés pour reproduire au mieux les gestes techniques et le site VL précise que des musiciens de l’Orchestre national d’Ile-de France (ONDIF) apparaîtront également à l’écran, pour jouer leur propre rôle, tout comme Frédéric Lodéon.

La série est créée par Laura Piani et Marine Gacem, qui cosigne le scénario avec Clara Bourreau.