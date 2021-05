La fête de la musique est maintenue, mais avec un couvre-feu à 23 heures

La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot annonce que la Fête sera bien maintenue, mais soumise au port du masque et au couvre-feu à 23 heures. Le Pass sanitaire sera obligatoire le 9 juin pour les événements de plus de 1000 personnes.

A la veille de la réouverture des lieux culturels, la ministre de la Culture annonce dans un entretien au Parisien le maintien de la Fête de la musique, avec un couvre-feu à 23 heures. L'année dernière, la Fête avait également été maintenue, mais avec l'interdiction de se rassembler à plus de dix personnes.

Le masque sera toujours de rigueur pour profiter des événements et des concerts habituellement donnés dans la rue. Cette édition "ne sera pas soumise au Pass sanitaire. (Les personnes) pourrontdanser, mais ce sera une fête masquée", précise Roselyne Bachelot qui en appelle "à la responsabilité de chacun".

Le Pass Sanitaire obligatoire le 9 juin

Pour les événements de plus de 1000 personnes - les concerts notamment - la ministre a expliqué que le Pass sanitaire sera obligatoire à partir du 9 juin.

A retenir dans cet entretien, la position de la ministre de la Culture concernant les lieux culturels occupés "Il y a un peu plus de quatre-vingts lieux occupés, et, je le dis avec force, ces occupations ne me paraissent pas compatibles avec la réouverture".