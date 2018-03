"Fabriques à musique" de la Sacem : l'appel à candidatures est lancé !

En 2015, la Sacem lançait La Fabrique à Chansons : cent auteurs-compositeurs ont travaillé avec cent classes de CM1 ou CM2 dans toute la France, sur cent chansons qui ont été présentées en concert. Suite à l’engouement rencontré, la Sacem a lancé une deuxième édition, puis une troisième accompagnée d'une Fabrique Electro proposée aux collégiens.

Pour l’édition 2017/2018, La Fabrique à Chansons devient Fabriques à musique. Mené en partenariat avec les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture, Réseau Canopé, et France Bleu, le concours devient pluriel : en plus de la chanson et des musiques électroniques, trois projets supplémentaires sont dédiés aux trois genres musicaux nouveaux : au jazz et aux musiques improvisées, à la musique classique contemporaine et à la musique et l’image. L’objectif des Fabriques à musique est d’encourager la coopération entre le milieu scolaire et les artistes professionnels, ensembles, établissements d’enseignement musical ou lieux culturels. Tous les niveaux d’élèves sont désormais concernés, de l'école primaire au lycée.

Les postulants peuvent être des structures et lieux de musique labellisés, conventionnés ou soutenus par le ministère de la Culture, la Sacem ou leurs partenaires, qui mènent déjà des actions de sensibilisation à la création artistique. Les dossiers sont à déposer au plus tard le 6 avril 2018 sur la plateforme de demande d’aide en ligne.