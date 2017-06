Évacuation des spectateurs et accusations de viol à l’Opéra de Rouen

Les incidents se sont déroulés juste avant le début de la représentation de La Bohème de Puccini, au Théâtre des Arts de Rouen. Quelques minutes avant que le spectacle ne démarre, plusieurs individus qui portaient des masques de chat ont jeté des dizaines de tracts depuis le balcon. « Ils étaient entre trois et six, et étaient entrés légalement avec des billets », a déclaré à l’AFP Laurent Bondi, le secrétaire général-adjoint de l’Opéra rouennais qui était présent dans la salle. Les tracts étaient signés du collectif Sauvage comme Jacqueline, et accusaient le metteur en scène, Laurent Laffargue, âgé de 48 ans, de viol : « Laurent Laffargue, metteur en scène de La Bohème de Puccini, a violé notre amie. Il en a agressé d’autres (…) Nous aimons l’opéra, mais nous l’attaquons quand il protège en son sein des violeurs (…) Nous abattrons les murs du privé tant que ces crimes se perpétueront dans l’indifférence .»

Les protestataires ont ensuite pris la fuite, après avoir déclenché deux alarmes, ce qui a donné lieu à l’évacuation du public. Les spectateurs ont dû patienter sur l’esplanade du Théâtre des Arts, avant de pouvoir regagner la salle et assister à la représentation de La Bohème qui a démarré avec une heure de retard. Suite à ces événements, l’Opéra a décidé de porter plainte. « Une évacuation de tant de personnes, c’est toujours potentiellement dangereux et nous sommes en période d’état d’urgence », explique Laurent Bondi.

Une enquête a donc été ouverte par le parquet de Rouen « portant notamment sur l’entrave à la manifestation artistique », indique le Procureur de la République, Pascal Prache, ajoutant qu’il n’y a « pas eu d’interpellations. »

Joint par France 3 Normandie, Frédéric Roels, le directeur de l’Opéra, en déplacement à Marseille, confirme avoir été averti par ses équipes « d’un comportement déplacé de Laurent Laffargue, tard en soirée, vis-à-vis d’une personne de la production. » Il ajoute être « intervenu pour que le metteur en scène ne soit plus en contact avec cette personne. » Laurent Laffargue a quitté Rouen en début de semaine.

