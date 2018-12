Esa-Pekka Salonen nommé directeur musical de l’Orchestre symphonique de San Francisco

L’Orchestre symphonique de San Francisco vient certainement de réaliser l’une des plus belles prises du monde de la musique classique de ces dernières années. Le très demandé chef d’orchestre et compositeur finlandais, Esa-Pekka Salonen, 60 ans, deviendra en septembre 2020 le directeur musical de la phalange.

Le maestro venait justement d’annoncer son intention de quitter son poste de chef principal et de conseiller artistique du Philharmonia Orchestra de Londres à la fin de la saison 2020/2021. Poste qu’il occupe depuis 2006. Sa nomination à San Francisco est légèrement surprenante puisque Salonen avait décidé de moins diriger ses dernières années pour consacrer davantage de temps à la composition. Au point où on ne l'imaginait pas reprendre un poste aussi prenant.

L'appel de la Californie a du jouer un grand rôle. Le chef finlandais n’y est pas étranger, loin de là. Il y vit la plupart de l’année et il a surtout été directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles de 1992 à 2009. Une longue collaboration qui a marqué les esprits et les oreilles. Salonen a en effet réussi à en faire l’un des orchestres les plus prestigieux au monde, et surtout à bâtir un public diversifié grâce à une programmation audacieuse, et notamment axée sur la musique contemporaine.

Esa-Pekka Salonen succédera à Michael Tilson Thomas qui est resté 25 à la tête de l'orchestre. Le Finlandais a signé un contrat pour une durée initiale de cinq ans.