Esa-Pekka Salonen, chevalier honoraire de la Reine Elizabeth II

Le chef finlandais Esa-Pekka Salonen a été distingué pour son activité au Royaume-Uni, à la tête du Philharmonia Orchestra de Londres.

Engagé dans sa dernière saison comme chef principal et conseiller artistique du Philharmonia Orchestra de Londres, Esa-Pekka Salonen vient de recevoir le titre de chevalier honoraire de Sa Majesté la Reine Elizabeth II, pour ses services rendus à la musique et aux relations entre le Royaume-Uni et la Finlande.

A la tête de la phalange britannique depuis 2008, il en restera chef émérite à partir de la saison 2021/2022, tout en poursuivant ses fonctions de directeur musical de l’orchestre symphonique de San Francisco qu’il assure depuis cette rentrée.

« C’est un véritable honneur personnel, et plus encore […] Cela montre l’appréciation des professions artistiques comme une part nécessaire de la société. La reconnaissance que la culture est ce que nous sommes, et pas uniquement ce que nous faisons. », s’est félicité le chef finlandais, qui s’est illustré en développant notamment la présence numérique de la formation, dernièrement par la diffusion d’une série sur YouTube : Les créatures de Prométhée de Beethoven.