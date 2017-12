Eric Quilleré nommé directeur de la danse de l'Opéra national de Bordeaux

Eric Quilleré prend officiellement la tête du ballet de l’Opéra national de Bordeaux. Il en assurait déjà la direction en intérim, suite au départ de Charles Jude en février 2017. Dans un communiqué, l’institution souligne que cette nomination s'appuie sur « un projet complet et original. »

Eric Quilleré mettra notamment en place un « partenariat structurel avec l'Opéra national de Paris », dont il fut premier danseur jusqu'en 2001, pour la production, la programmation et la formation des artistes. « Ce partenariat a été conçu dans l'objectif de développer des liens entre les compagnies pour ainsi permettre à la danse classique et au style français de continuer à rayonner en France et à l'international. »

Parallèlement, un autre partenariat sera conclu avec le ballet Angelin Preljocaj au CCN d'Aix-en-Provence, avec « pour ambition d'ouvrir le ballet de l'Opéra national de Bordeaux à une collaboration régulière avec un chorégraphe contemporain ». Il prévoit la programmation à Bordeaux des œuvres du Ballet Preljocaj mais aussi la création de chorégraphies pour le ballet classique bordelais.

En outre, le projet d'Eric Quilleré « a présenté le modèle économique le plus pertinent » avec « un équilibre économique viable permettant notamment de maintenir l'effectif actuel du ballet », un sujet qui préoccupait vivement les danseurs de l'Opéra de Bordeaux, qui avaient lancé un mouvement de grève au printemps dernier.

à lire aussi article Le ballet de l'Opéra de Bordeaux vote la grève, représentation annulée

avec AFP