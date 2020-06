Entièrement remanié, le festival de la Roque-d'Anthéron devrait avoir lieu en août

Invité de Musique Matin, le directeur du festival de la Roque-d'Anthéron René Martin annonce que le festival de piano devrait bien avoir lieu, du 1er au 21 août, dans une version entièrement remaniée.

« J'y ai toujours cru. Au fur et à mesure des annonces du Président de la République, du Premier ministre, nous nous adaptions et changions notre fusil d'épaule » affirmait ce mercredi René Martin au micro de Jean-Baptiste Urbain dans Musique Matin. Et en effet, sauf surprise, son festival international de piano de la Roque-d'Anthéron devrait bien se tenir du 1er au 21 août : « nous sommes sur la dernière ligne droite, nous attendons le feu vert du préfet ».

Une soixantaine de concerts composeront cette édition particulière, entièrement remaniée pour prendre en compte les mesures de sécurité sanitaire. C'est donc tout d'abord un festival moins « international » que d'habitude que découvriront les mélomanes. Entamée en plein confinement, la programmation était conditionnée par la fermeture des frontières, et les difficultés de déplacement « j'ai tout de suite imaginé que les artistes invités devaient pouvoir venir en voiture, témoigne le fondateur du festival, donc beaucoup d'artistes français ».

Des artistes qui joueront matins et soirs dans un parc du château de Florans repensé pour l'accueil du public. Un parc dont les dix hectares en plein air sont un atout de taille pour le festival : « c'est plus facile de faire respecter les mesures de sécurité » confirme René Martin. Les organisateurs se sont également attelés à remanier l'auditorium pour y accueillir 600 personnes, et installer deux petits auditoriums sous les arbres.

Pas d'orchestre au programme cette année, mais des concertos pour piano en version de chambre, dans des transcriptions pour piano et quatuors à cordes. Pas d'entracte non plus, mais peut-être des paniers pour les spectateurs, avec une petite bouteille d'eau et un gâteau.

Confiant quant au retour du public cet été, René Martin assure que la nouvelle jauge des concerts ne se ressentira pas sur le prix des billets qui, au contraire, devraient même un peu baisser. Par contre, elle se ressentira sur le cachet des musiciens : « dès le départ, j'ai envoyé un courrier à tous les pianistes que je voulais inviter en leur disant 'il y a peut-être une chance que ce festival existe mais je ne sais pas combien de personnes nous pourrons accueillir, et le cachet sera en fonction du nombre de places' et j'ai eu des réponses positives ».

Cette confiance inspirera-t-elle d'autres festivals à revenir sur leurs annulations ? C'est l'espoir de René Martin : « j'espère que grâce à la tenue du festival de la Roque, quelques collègues producteurs, organisateurs de festivals, vont se dire 'pourquoi ne pas organiser deux ou trois concerts ?' ».

La billetterie de cette nouvelle édition remaniée du Festival de la Roque-d'Anthéron ouvrira le 18 juin.