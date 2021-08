Pour sa réouverture, le Met interdit l'accès aux enfants de moins de 12 ans

Fermé depuis mars 2020, le Metropolitan Opera de New York prépare sa réouverture en septembre. Dans un protocole détaillé sur son site, l'institution affiche l'objectif d'une couverture vaccinale à 100% pour l'audience et le personnel. Quitte à interdire l'accès aux enfants de moins de douze ans.

"Les enfants de moins de 12 ans, pour qui il n'y a pas de vaccin disponible pour l'instant, ne seront pas autorisés à entrer au Met, et cela indépendamment du statut vaccinal de leurs accompagnateurs," peut-on lire dans le communiqué publié sur le site de la célèbre maison d'opéra américaine. Cette mesure fait partie d'une longue liste de préconisations avec lesquelles le Met souhaite aborder la nouvelle saison en tant qu'"institution à couverture vaccinale totale" afin de garantir la sécurité sanitaire "de l'audience, des artistes, de l'orchestre, du chœur et du personnel," poursuit le communiqué.

L'institution annonce également la mise en place d'un protocole vaccinal obligatoire pour les spectateurs, qui "seront invités à montrer l'attestation de la vaccination à leur arrivée." Protocole qui s'applique également à tous les artistes et membres de l'orchestre, du chœur et du personnel. Ainsi le Met sera-t-il en mesure d'atteindre le taux de remplissage de 100%, avec le port de masque en option, en accord avec les recommandations du CDC (Centers for Disease Control and Prevention), agence fédérale américaine de la protection de la santé publique concernant les personnes vaccinées.

"Dès que les enfants de moins de douze ans seront en mesure de recevoir un vaccin, ils seront de nouveau les bienvenus au Met," poursuit le communiqué.

En attendant, le Met a quand même déployé ses activités en destination d'un public jeune sur Internet : les enfants du monde entier peuvent participer au Camp d'été virtuel (Global Summer Camp) que le Metropolitan Opera propose sur une chaîne You Tube réservée. Rencontres avec des chanteurs et des métiers de la scène, animations et activités autour des opéras y sont proposés aux enfants de tous âges.