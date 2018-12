En Italie, la « forêt des violons » en danger après la tempête du mois d’octobre 2018

14 millions d’arbres ont été abattus dans toute l’Italie après le passage de la violente tempête Adrian, à la fin du mois d’octobre 2018. Parmi eux, les épicéas de la forêt du parc naturel de Paneveggio, surnommée « la forêt des violons ». Ces arbres ont une essence particulièrement recherchée par les luthiers. Elle était notamment utilisée par Antonio Stradivari qui venait s'approvisionner en Val di Fiemme pour la fabrication de ses instruments.

Désormais au sol, les arbres s’abîment et seront totalement inutilisables en lutherie s'ils ne sont pas ramassés rapidement, à cause de la chaleur du printemps, de la moisissure et des insectes.

L’entreprise italienne Ciresa, qui les exploite pour les tables d’harmonie, a lancé une opération de financement participatif pour l’aider à collecter en urgence ce bois et ainsi sauver les troncs qui peuvent encore l’être.