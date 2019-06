En direct des phases finales du Concours Tchaïkovski 2019 avec Medici

La 16e édition du Concours Tchaïkovski se tient du 17 au 29 juin à Moscou et Saint-Pétersbourg. Près de 1 000 candidats, et seulement quelques élus : les demi-finales débutent samedi 22 juin, et sont à suivre en direct sur Medici.tv, et grâce au player situé ci-dessous :

On compte cette année douze Français parmi les candidats, dont le jeune pianiste Alexandre Kantorow (en demi-finale samedi 22 juin à 12h)

Programme du concours Tchaïkovski

Les horaires indiqués ci-dessous sont à l'heure française.

Samedi 22 juin : demi-finales

11h : voix (candidats 1 à 10)

12h : piano (candidats 7 à 9)

12h : violon (candidats 7 à 9)

12h : violoncelle (candidats 7 à 9)

14h : bois (candidats 1 à 8)

18h : violoncelle (candidats 10 à 12)

18h : piano (candidats 10 à 12)

18h : violon (candidats 10 à 12)

Dimanche 23 juin : demi-finales

14h : bois (candidats 9 à 16)

Mardi 25 juin : finales

17h : violon (candidats 1 et 2)

17h : piano (candidats 1 et 2)

17h : violoncelle (candidats 1 et 2)

Mercredi 26 juin : finales

17h : violoncelle (candidats 3 et 4)

17h : violon (candidats 3 et 4)

17h : piano (candidats 3 et 4)

Jeudi 27 juin : finales

9h : cuivres

12h : violoncelle (candidats 5 et 6)

16h : bois

17h : violon (candidats 5 et 6)

17h : piano (candidats 5 et 6)

18h : voix (candidats 1 à 4)

19h50 : voix (candidats 5 à 8)

Vendredi 28 : gala des vainqueurs à 18h

Samedi 29 : cérémonie finale à 18h