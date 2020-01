En 2019, Beethoven reste le compositeur le plus joué au monde

Compositeur le plus joué, chef d’orchestre le plus sollicité … Comme chaque année, le magazine Bachtrack dévoile ses statistiques du monde de la musique classique. Établis sur 34 648 concerts et représentations, les chiffres 2019 affichent une certaine continuité, tant dans la programmation, que dans l'activité des chefs et des artistes.

Beethoven, dont on célèbre le 250 anniversaire en 2020, conserve la première place dans le classement des compositeurs les plus joués, devant Mozart et J.S Bach. C’est également sa Symphonie n°3, Héroïque, qui accède au rang d’oeuvre la plus interprétée en concert.

John Williams passe devant Arvo Pärt dans le top 50 des compositeurs contemporains, un classement qui compte désormais 13 femmes en 2019, Cecilia McDowall en tête.

Concernant l’opéra, le trio de tête ne change pas, Verdi, Puccini, Mozart, avec toujours La Flûte enchantée en oeuvre la plus représentée.

François-Xavier Roth fait son entrée dans le top 10 des chefs d'orchestre

Le Letton Andris Nelsons est toujours le chef le plus actif au monde, suivi de Valery Gergiev et de Paavo Järvi. Le Français François-Xavier Roth fait sa première apparition dans le classement, occupant la 6e place, ex-aequo avec Yannick Nézet-Séguin. Susanna Mälkki est la première des 8 femmes que compte ce classement. S’il reste un long chemin avant que la parité soit atteinte, le top 100 ne comptait qu’une femme en 2013, rappelle le magazine Bachtrack.

La Nordwestdeutsche Philharmonie est l'orchestre qui a donné le plus de concerts, 129. L’orchestre symphonique français le plus actif en 2019 (hors opéras) est l’Orchestre de Paris avec 77 concerts, suivi de l’Orchestre philharmonique de Radio France, avec 58 concerts.

Du côté des solistes, Yuja Wang occupe la première place des pianistes, Leonidas Kavakos des violonistes, avec Renaud Capuçon en 4e position. Gautier Capuçon est premier parmi les violoncellistes, où brillent également Nicolas Altstaedt à la 4e place et Jean-Guihen Queyras à la 7e.

