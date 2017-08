Emmanuel Macron va profiter d’une rencontre à Salzbourg pour écouter Martha Argerich et Daniel Barenboim

La nouvelle est relayée partout dans la presse autrichienne : le président Emmanuel Macron est attendu à Salzbourg fin août pour une réunion de travail. L’invitation a été lancée par le chancelier autrichien Christian Kern pour réfléchir à « une initiative commune contre le dumping social et salarial dans l’Union Européenne ».

A l’issue de cette rencontre, qui réunit aussi les premiers ministres de la République Tchèque et de la Slovaquie, le président français et son épouse Brigitte Macron assisteront au récital de Martha Argerich et Daniel Barenboim, donné dans le cadre du festival de Salzbourg. Les deux pianistes interpréteront des œuvres de Mozart et Debussy.