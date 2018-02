Emmanuel Macron, récitant de Pierre et le Loup à l’Elysée

Selon BFMTV, Emmanuel Macron participera à une représentation de Pierre et le Loup à l’Elysée, le jeudi 1er mars. Ce spectacle, qui se tiendra dans la salle des fêtes du palais, s’inscrit dans les « jeudis de l’Elysée », rendez-vous culturels mensuels, organisés par le président de la République et son épouse, Brigitte Macron. On ne connait pas encore la liste des invités, mais l'Elysée a indiqué qu'elle sera constituée d'enfants, notamment des enfants malades, ainsi que de membres du personnel du palais présidentiel.

C’est la garde Républicaine qui jouera la partition du conte musical de Sergueï Prokofiev. Toujours selon BFMTV, deux répétitions sont prévues en présence du président, l’une le lundi et la seconde jeudi, juste avant la représentation.

Et si l'on se pose la question, Emmanuel Macron ne va pas se saisir d’un hautbois pour interpréter le canard, ni jouer du basson pour endosser le rôle du grand-père. C’est en récitant que le président est attendu.