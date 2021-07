Emmanuel Hondré prendra la succession de Marc Minkowski pour diriger l'opéra de Bordeaux en 2022

L'opéra de Bordeaux a trouvé un successeur à son actuel directeur, Marc Minkowski, dont le mandat prendra fin en août 2022. Emmanuel Hondré devrait être officiellement nommé à l'occasion d'une prochaine communication du ministère de la Culture.

Le journal La lettre du musicien a rendu public mercredi 21 juillet le nom du prochain directeur de l’opéra de Bordeaux. L’actuel directeur du département Concerts et spectacles de la Philharmonie de Paris, Emmanuel Hondré, devrait selon toute vraisemblance prendre la succession de Marc Minkowski dont le mandat arrive à son terme en août 2022. Cette annonce intervient avant la communication officielle du ministère de la Culture qui est attendue dans les prochains jours.

Contacté par nos soins, le président de la régie personnalisée de l’opéra de Bordeaux, Dimitri Boutleux, a confirmé l’information en précisant qu’un jury de sélection composé des différentes tutelles de l’opéra de Bordeaux – la mairie, l’État et la région – s’était mis d’accord sur cette décision mardi 20 juillet, à l’issue de l’audition des candidats pressentis. « Les six dossiers étaient de qualité ; Emmanuel Hondré faisait partie des trois personnalités que nous avions envie d’entendre. Il nous a livré un exposé extrêmement clair et calme ; les échanges avec le jury ont été particulièrement intéressants. Son projet était très bien travaillé, il a rencontré beaucoup de gens et a pris le temps de se renseigner... » Dimitri Boutleux a également souligné les « qualités humaines » d’Emmanuel Hondré, « un profil parfaitement adapté à la maison, et une vision qui a semblé compatible avec le projet politique de l’établissement. »

La procédure doit désormais être accréditée par le ministère de la Culture : « une formalité » certes, mais qui doit être respectée pour que la nomination soit effective.