Elton John, bienfaiteur des étudiants au conservatoire

Un fonds créé par le chanteur britannique Elton John permettra l'attribution de bourses destinée à porter un programme d'échange entre la Royal Academy of Music de Londres et douze conservatoires internationaux, dont le CNSMD de Paris.

La Royal Academy of Music de Londres (école supérieure de musique à Londres) vient d’annoncer le lancement du programme d’échange « Elton John » dédié à la mobilité internationale de ses étudiants. Développé sous le regard du chanteur britannique, ancien étudiant de l’établissement d’excellence, ce dispositif renforce les liens avec douze conservatoires partenaires confirmés : la Juilliard School de New York, le Conservatoire de musique de Shanghai, l’Académie Sibelius de l’Université des Arts d’Helsinki, l’Université de musique et des arts du spectacle de Vienne, l’Académie Hanns Eisler de Berlin, l’Académie des arts de la scène de Hong Kong, le Conservatoire de musique de Sydney, l’Université de musique des arts du spectacle de Munich, l’École de musique Reina Sofia de Madrid, la Glenn Gould School du Royal Conservatory of Music de Toronto et la Faculté de musique et École supérieure de musique de l’Université des Arts de Tokyo.

Dans un contexte post-Brexit, le directeur du Conservatoire, Jonathan Freeman-Attwood CBE a insisté sur l’évolution rapide du paysage mondial et sur la nécessité d’évolution des conservatoires pour « répondre aux besoins futurs et créer de nouvelles opportunités pour les jeunes artistes. » Le libre échange des idées et l’élargissement des horizons de la future génération de musiciens est placée au cœur de ce projet qui se concrétisera en 2022, à l’occasion des 200 ans de la Royal Academy of Music.

Ce partenariat permettra à une vingtaine d’étudiants de l’Académie et de ses conservatoires partenaires de prendre part à des projets courts et collaboratifs, pouvant s’étendre d’un semestre jusqu’à l’année complète. Principal donateur parmi les anciens élèves de l’Académie, le chanteur pop est à l’origine du fonds dans lequel seront puisées les bourses : « Ma passion est d'aider à nourrir la prochaine génération d'artistes mondiaux. La musique peut et doit transcender les frontières, et je suis ravi de soutenir un programme qui offre des opportunités tangibles de haut niveau à de jeunes musiciens talentueux venant de nombreux pays différents. »