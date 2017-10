Edvard Grieg parfaitement synchronisé dans le jeu vidéo Line Rider

On connaissait l'essor des concerts de musique de jeux vidéos qui sont de plus en plus souvent organisés en France mais on ne connaissait pas le phénomène inverse : la musique classique qui devient jeu vidéo. C'est le drôle de défi que s'est lancé le youtuber Doodle Chaos en se servant du célèbre Dans l'antre du Roi de la Montagne, extrait de Peer Gynt de Evard Grieg, comme support à la création d'un parcours du jeu vidéo Line Rider.

Un jeu flash (directement jouable sur internet) au principe simplissime qui consiste à créer soi-même un piste de luge et de la faire tester par un sympathique personnage portant un bonnet et une écharpe. Après quelques minutes passées à essayer le jeu, on se rend compte de la difficulté incroyable de la tâche accomplie par le créateur de vidéos sur Youtube. Chaque rythme et motif mélodique de l'oeuvre de Grieg est scrupuleusement matérialisé sous forme de courbes pour donner un parcours de luge sur lequel on ne se risquerait pour rien au monde. Doodle Chaos indique qu'il lui a fallu un mois de travail sur son temps libre pour achever son oeuvre dont on vous laisse apprécier la poésie.