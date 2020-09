La soprano Edita Gruberová met fin à sa carrière

Après le report et l'annulation de son dernier récital, la soprano colorature tchèque Edita Gruberová a annoncé qu'elle met un terme à sa carrière lyrique.

Edita Gruberová arrête tout. Après le report au 3 octobre de son récital prévu le 14 juin au Teatro del Maggio Musicale de Florence (Italie), finalement totalement annulé, la soprano a décidé de mettre un terme définitif à sa carrière. Une décision prise un an et demi auparavant, après un premier coup de frein. Le 27 mars 2019, Edita Gruberová avait fait ses adieux à l'Opéra pour continuer à assurer des récitals et des masterclasses. Pour le moment, ses deux représentations de Roberto Devereux prévues les 30 novembre et 1er décembre prochains au théâtre de Košice, en Slovaquie, ne sont toujours pas annulées indique le site Internet Forum Opera.