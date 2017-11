Duplex inédit entre l’organiste Olivier Latry et l'Orchestre national de Lille

Ils joueront ensemble, mais dans deux salles différentes. Dans le cadre de l’opération Orchestres en fête, dont l’objectif est d’élargir le public de la musique classique, l’organiste Olivier Latry et l’Orchestre national de Lille organisent deux concerts au Nouveau Siècle, avec un duplex depuis la cathédrale de la Treille, les 23 et 24 novembre.

L’ONL propose à l’auditorium du Nouveau Siècle un programme avec, entre autres, la Symphonie n°3 de Saint-Saëns, dite « avec orgue », et le Concerto pour orgue et orchestre de Tanguy. L’ensemble a invité Olivier Latry à se produire à ses côtés, mais c’est depuis les grandes orgues de la cathédrale de la Treille de Lille que le musicien interprétera la partition d’orgue. Sa prestation sera diffusée en direct au Nouveau Siècle et le public pourra ainsi voir et entendre le musicien grâce à des hautes fréquences déposées sur les toits des bâtiments, 60 micros et 5 caméras.