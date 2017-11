Dmitri Hvorostovsky nommé à titre posthume aux Grammy Awards

La National Academy of Recording a rendu public les noms des artistes nommés pour la 60e édition des Grammy Awards. Cette année encore, la liste des nominations est foisonnante, avec 84 catégories représentées. Les lauréats seront récompensés lors de la cérémonie qui se tiendra le 28 janvier 2018 à Madison Square Garden, à New York.

En classique, dans la catégorie Meilleure performance orchestrale sont notamment nommés Louis Langrée et l’Orchestre symphonique de Cincinnati, Leonard Slatkin et l’Orchestre symphonique de Detroit. Pour le meilleur enregistrement d’opéra, on retrouve, entre autres, Valery Gergiev, pour Le Coq d’or de Rimsky-Korsakov avec l’orchestre et le chœur du Théâtre Mariinsky.

Martha Argerich est nommée dans la catégorie meilleure performance de musique de chambre et de petit ensemble pour Martha Argerich and Friends. Le violoncelliste Steven Isserlis, le violoniste Frank Peter Zimmermann et les pianistes Maria Lettberg et Daniil Trifonov prétendent au prix du meilleur soliste instrumental.

Le pianiste français Alexandre Tharaud est nommé dans la catégorie meilleure compilation classique pour son album Barbara, tout comme Jordi Savall pour Les routes de l’esclavage.

Dans la catégorie du meilleur album de chanteur soliste figurent Philippe Jaroussky pour son disque Bach and Telemann, Barbara Hannigan pour Crazy Girl Crazy et Joyce DiDonato pour In War and Peace. La National Academy of Recording a également nommé Dmitri Hvorostovsky à titre posthume, pour son disque Sviridov : Russia Cast Adrift. Le baryton nous a quittés le 22 novembre 2017 des suites d’une tumeur au cerveau, à l’âge de 55 ans.