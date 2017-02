Dmitri Hvorostovky annule plusieurs représentations pour soigner sa maladie

Sur conseil de son médecin, le baryton russe Dmitri Hvorostovsky a décidé d’annuler ses récitals prévus cette semaine à Kaliningrad et à Minsk cette semaine, ainsi qu'à l’Opéra d’Etat de Vienne le 7 mars. Le chanteur, qui souffre d'une tumeur depuis 2015, doit se reposer afin de poursuivre son traitement. Dans un communiqué publié sur son site internet, il a tenu à adresser un message à son public : « J’attendais avec impatience ces récitals et c’est avec chagrin que je dois les annuler. Cependant, en ce moment, je dois suivre les ordres de mes médecins et me concentrer sur mon rétablissement. J’apprécie sincèrement l’amour et le soutien que me témoignent ma famille, mes amis et mes fans. »

En décembre dernier, Dmitri Hvorostovsky avait annoncé qu’il renonçait aux productions d’Opéra, trop éprouvantes pour sa santé. Il prévoit de remonter sur scène le 25 avril à Toronto, avec Anna Netrebko et Yusif Eyvazov.