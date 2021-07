Le metteur en scène Graham Vick s'est éteint à l'âge de 67 ans

Le fondateur de la compagnie d'opéra de Birmingham s'est éteint le 17 juillet à l'âge de 67 ans. Graham Vick aura marqué l'opéra par des mises en scènes personnelles et audacieuses.

Il a été un vecteur de modernisation de la mise en scène à l’opéra, en proposant des relectures souvent audacieuses et une approche analytique des personnages en Angleterre et à l’international. Le metteur en scène britannique Graham Vick est décédé le 17 juillet à l’âge de 67 ans.

Né le 30 décembre 1953 à Birkenhead près de Liverpool, Graham Vick fait ses débuts dès l’âge de 24 ans et dirige la production « Savitri » de Gustav Holst pour l’opéra d’Ecosse. Il en devient directeur des productions dès 1984 jusqu’en 1987 où il fonde la compagnie d’opéra de Birmingham, dont il devient directeur artistique.

Directeur de production à Glyndebourne de 1994 à 2000, il aura marqué le festival notamment par une mise en scène de Lulu de Berg. Il laisse derrière lui également un Ring mémorable à Palerme en 2013, un Stiffelio de Verdi pour le festival Verdi en 2017, une Bohème de Puccini en 2018 ou encore Parsifal à Palerme en 2020. A l’Opéra de Paris, on retient un Don Carlo en 2010 avec Carlo Rizzi à la baguette, Stefano Secco et Ludovic Tézier, ainsi qu’un Roi Arthus de Chausson porté par Roberto Alagna, Thomas Hampson et Sophie Koch, sous la direction de Philippe Jordan.

Plusieurs fois lauréat du prix Abbiati de la critique musicale italienne, il remporte le South Bank Show Award for opera en 1999 et 2002, il est également chevalier de l’ordre des Arts et des lettres. En 2009, la Reine Elizabeth II lui décerne le titre de Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique, puis il devient membre honoraire de la Royal Philharmonic Society en 2016. Le festival Verdi devait l’accueillir en septembre prochain pour la mise en scène d’un Bal masqué.