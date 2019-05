Disparition du musicologue François-René Tranchefort, auteur des fameux guides des éditions Fayard

On lui doit d'importants ouvrages consacrés à la musique classique. Le musicologue François-René Tranchefort est mort à l'âge de 86 ans. Dans les années 1970, il publie aux éditions du Seuil L'Opéra et Les instruments de musique dans le monde.

Puis chez Fayard, il dirige la publication d'ouvrages de la collection Les indispensables de la musique, comme le Guide de la musique symphonique, pour lequel il reçoit le Prix de l'Académie Charles Cros en 1986, le Guide de la musique de piano et de clavecin ou encore le Guide de la musique sacrée et chorale, de 1750 à nos jours. Des ourvages qui sont toujours autant plébiscités de nos jours, et qui font régulièrement l'objet de réimpressions chez Fayard.