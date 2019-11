Disparition du metteur en scène de théâtre et d’opéra Jonathan Miller

Le metteur en scène de théâtre, d’opéra et auteur Jonathan Miller nous a quittés à 85 ans le mercredi 27 novembre 2019. « Il est parti serein, chez lui, après un long combat contre la maladie d’Alzheimer », a annoncé sa famille.

« Il était l’une des figures les plus importantes du paysage lyrique et théâtrale britannique de ces cinquante dernières années », a déclaré Oliver Mears, directeur du Royal Opera House de Londres, en lui rendant hommage.

C'est après des études de médecine à Cambridge que Jonathan s’est dirigé vers les arts. Avec Peter Cook, Dudley Moore et Alan Bennett il avait monté le spectacle satirique devenu culte en Grande-Bretagne Beyond the Fringe. Présentateur de programmes culturels à la BBC, on lui doit de nombreuses mises en scène pour le théâtre et l’opéra ainsi que l’adaptation de pièces de théâtre pour la télévision. Le Guardian cite notamment un très contemporain Così fan tutte pour le Royal Opera House en 1995. A l’Opéra de Paris, sa mise en scène de la Bohème, transposée dans le Paris de l’entre-deux guerre, est devenue incontournable. Elle a été jouée pendant une vingtaine d'année, à partir de 1995.