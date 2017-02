Disparition du grand clarinettiste Gervase de Peyer

C’est un grand nom de la clarinette qui vient de s’éteindre et auquel le monde de la musique rend aujourd’hui hommage. Le britannique Gervase de Peyer est décédé à l’âge de 90 ans. « Icône des clarinettistes », selon Classic FM, son sens de la musique était très « délicat » et son phrasé « à couper le souffle » rappelle le Telegraph. Premier clarinettiste de l’Orchestre Symphonique de Londres pendant 17 ans, Gervase de Peyer a également été l’un des membres fondateurs de l’Ensemble Melos et de la Music Chamber Societydu Lincoln Center aux Etats-Unis. « Vénéré comme étant l’un des meilleurs joueurs de clarinette, » écrit le LSO, « il a su mener une carrière de soliste et de chambriste, tout en maintenant son activité avec notre orchestre. Il va nous manquer, ses collègues du monde entier garderont de lui un souvenir très affectueux ».

Gervase de Peyer est né à Londres le 11 avril 1926. Élève de Frederick Thurston au Royal College of Music de Londres, et de Louis Cahuzac au Conservatoire de Paris, c’est en 1950 qu’il fonde l’ensemble Melos avec le flûtiste Richard Adeney, le violoncelliste Terence Weil et l’altiste Cecil Aronowitz. En 1956 il devient premier clarinettiste de l’Orchestre Symphonique de Londres, et il y reste jusqu’en 1973. Gervase de Peyer s’installe ensuite aux Etats-Unis, où il cofonde la Music Chamber Society du Lincoln Center, à New York.

Egalement chef d’orchestre, il a notamment dirigé l’English Chamber Opera, le LSO et a enseigné à la Royal Academy of Music.