Disparition du chef Claudio Scimone

Claudio Scimone nous a quittés à l’âge de 83 ans. Le chef est décédé le jeudi 6 septembre dans sa ville natale de Padoue, en Italie. Avec son ensemble I Solisti Veneti, fondé en 1959, Claudio Scimone a œuvré à la redécouverte du répertoire italien du 18e siècle. Vivaldi, surtout, mais aussi Tomaso Albinoni, Baldassare Galuppi, Giuseppe Tartini ou encore Francesco Geminiani… On lui doit de très nombreux enregistrements, la plupart édités chez Erato.« Tout véritable amateur de musique classique possède chez lui un disque de Claudio Scimone avec son Solisti Veneti », peut-on lire dans le journal italien La Stampa qui lui rend hommage.

Egalement grand défenseur des opéras de Rossini, on retiendra également son enregistrement de L’Italienne à Alger en 1980 avec Marilyne Horne, Samuel Ramey et Kathleen Battle.

Durant sa carrière, Claudio Scimone a donné près de 6 000 concerts dans plus de 90 pays avec son ensemble rappelle le journal La Repubblica, et il a également dirigé d’autres prestigieuses formations. Plusieurs fois décoré, il a été fait Chevalier Grand Croix de l’Ordre du Mérite en Italie, par la présidence italienne et a reçu trois Grand Prix du Disque de l’Académie Charles Cros.

Le Carrefour de Lodéon du vendredi 7 septembre 2018 lui est dédié sur France Musique, ainsi que la semaine du 10 septembre 2018 de l'émission Arabesques.