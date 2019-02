Disparition du baryton Sanford Sylvan, à l’âge de 65 ans

Sanford Sylvan, baryton américain, nous a quittés à l’âge de 65 ans. Durant sa carrière, il a créé deux rôles majeurs de l’œuvre de John Adams, Zhou Enlai dans Nixon in China (1987) et Leon Klinghoffer dans The Death of Leon Klinghoffer (1991). « Il était ma muse » a déclaré le compositeur américain au journal The New York Times. C’est grâce au metteur en scène Peter Sellars, qui a travaillé sur la création de ces deux pièces, que les deux artistes ont commencé à collaborer.

Une production des Noces de Figaro transposée dans la Trump Tower et un Così fan tutte mis en scène dans une station-service, au bord d’une autoroute, avaient également rassemblé les deux hommes.

« La folie de Sandy possédait une clarté absolue », avait déclaré Peter Sellars pour le New York Times, qui parle d'un homme d’un tempérament très calme.

Né à New York en 1953, Sanford Sylvan a étudié la musique dans sa ville natale, avant de rejoindre Boston. Il a chanté avec les compagnies lyriques du monde entier et laisse également derrière lui de nombreux enregistrement, notamment de Schubert ou encore de Fauré.

à réécouter émission Classique info Classique info du mardi 05 février 2019