Disparition de Suzy Delair, doyenne des comédiennes et des chanteuses

La comédienne et chanteuse Suzy Delair est morte à l'âge de 102 ans. Connue pour avoir joué dans Quai des orfèvres et L'Assassin habite au 21, elle était également reconnue pour ses rôles d'opérette chez Offenbach et Messager.

1951. Suzy Delair pose dans les studios Harcourt , © AFP / STUDIO HARCOURT / MINISTERE DE LA CULTURE / Rmn-Grand Palais