Disparition de Nicolas Joel ancien directeur des opéras de Paris et de Toulouse

Ancien directeur du Théâtre du Capitole de Toulouse, puis de l'Opéra national de Paris, Nicolas Joel est mort jeudi 18 juin. Il avait 67 ans.

C'est sur Twitter que le Théâtre du Capitole de Toulouse a annoncé la triste nouvelle. Nicolas Joel, qui fut directeur de l'opéra de la ville rose de 1990 à 2009, est mort jeudi 18 juin à l'âge de 67 ans. "Toute la maison s'associe à la douleur de ses proches" écrit le Capitole.

Nicolas Joel a passé toute sa carrière dans le monde lyrique, carrière couronnée par la direction de l'Opéra national de Paris de 2009 à 2014. A l'âge de 20 ans, il devient assistant à la mise en scène à l'Opéra du Rhin à Strasbourg, où il fera ses grands débuts en 1979 en mettant en scène le Ring de Wagner. Sa carrière internationale est lancée, Nicolas Joel est appelé dans le monde entier : Bayreuth, Milan, New York, Vienne, etc. et dirige les plus grandes stars comme Luciano Pavarotti, Placido Domingo et Jessye Norman.

A partir de 1987, il débute une prolifique collaboration avec les Chorégies d'Orange avant de prendre la direction du Théâtre du Capitole de Toulouse où il restera 19 ans. Nicolas Joel y mettra en scène de nombreuses œuvres dont un nouveau Ring débuté en 1999. En 2009, il quitte Toulouse pour Paris et succède à Gerard Mortier. Il est également victime d'un AVC, ce qui expliquera en partie son départ anticipé en 2013, au profit de Stéphane Lissner.

A l'époque, Nicolas Joel explique qu'il part afin de protester contre la baisse des subventions programmée pour l'Opéra de Paris.