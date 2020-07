Disparition de la grande violoniste Ida Haendel

Ida Haendel, l'une des plus grandes violonistes du siècle passé, s'est éteinte le mardi 30 juin à l'âge de 91 ans.

Elle était l'une des plus grandes violonistes du XXe siècle, Ida Haendel est morte mardi 30 juin à Miami. Elle avait 91 ans. Sur Facebook, son neveu Richard Grunberg a partagé la triste nouvelle en évoquant une "violoniste légendaire à la renommée mondiale".

Née en Pologne, elle est une enfant prodige et se produit à l'âge de 7 ans sur scène avec le Concerto pour violon de Beethoven. Élève de Carl Flesch et de Georges Enesco, elle est rapidement devenue l'une des violonistes les plus renommées de son temps. Très jeune, elle a remporté ou a brillé au sein d'importantes compétitions internationales. Notamment au Concours Wieniawski en 1935 dans lequel se trouvaient également David Oistrakh ou Ginette Neveu.

France Musique lui rendra hommage dans ses différentes émissions, notamment dansMusique Matinjeudi 2 juillet à 8h15

Elle déménagera ensuite à Londres où elle se produira pour la première fois en 1937. Cela marquera le point de départ d'une très longue collaboration avec les BCC Proms où elle jouera 68 fois. De 1952 à 1989, elle réside à Montréal et collaborera souvent avec les orchestres canadiens. Ida Haendel effectue régulièrement des tournées mondiales et sera la première soliste occidentale à se produire en Chine après la Révolution culturelle.

Particulièrement attachée au chef d'orchestre Sergiu Celibidache, elle a également joué sous la direction des plus grands maestros de son temps : Klemperer, Solti, Munch, Beecham ou Simon Rattle. Sa carrière discographique débute à l'âge de 12 ans avec le label Decca et durera près de 70 ans. Ida Haendel était également une professeure et a inspiré de nombreux violonistes des générations plus jeunes.

Installée à Miami en Floride pour les dernières années de sa vie, elle était activement impliquée dans le festival international de piano de la ville.