Disparition de la claveciniste française Blandine Verlet

Elle était l'un des plus grands noms du clavecin, en France comme à l'étranger : Blandine Verlet est décédée à l'âge de 76 ans, une disparition annoncée ce dimanche 30 décembre 2018 sur la page Facebook de son label Aparté.

Née le 27 février 1942 à Paris, Blandine Verlet était la fille de Pierre Verlet, conservateur en chef des objets d’art du musée du Louvre. Dans la famille , les enfants jouent du piano, du violoncelle ou du violon mais Blandine, elle, choisit le clavecin après avoir assisté à un concert de sa future professeure, Marcelle de Lacour.

A 21 ans, elle est diplômée du Conservatoire National de Musique de Paris et reçoit un Premier Prix à l'unanimité. Dès lors, sa carrière internationale de concertiste est lancée et Blandine Verlet se produit régulièrement sur scène, tout en continuant à se perfectionner à l'Académie Chigiana de Sienne puis à l'Université de Yale, auprès de Ralph Kirkpatrick.

Par la suite c'est elle qui se fera pédagogue. Professeure de clavecin au Conservatoire Claude Debussy (Paris 17e), à Angoulême, Bordeaux, Rueil-Malmaison ainsi qu’au Conservatoire Jean-Philippe Rameau (Paris 6e), elle compte notamment Jean-Luc Ho et Jean Rondeau parmi ses anciens élèves.

Blandine Verlet laisse également derrière elle une importante discographie : Frescobaldi, Froberger, Scarlatti, Rameau, Couperin, Bach, Mozart... Aucune pièce des grands maîtres du clavier ne lui aura échappé, mais c'est pour Jean-Sebastien Bach et François Couperin qu'elle avouait sa préférence. Au dernier elle a notamment consacré trois disques, parmi lesquels une intégrale en 1998 et un tout dernier enregistrement, paru cette année chez Aparté.

Ce dernier disque était accompagné d'un livret, La Compositrice, une fiction rédigée par ses soins et qui illustre la personnalité poétique, passionnée, de la claveciniste. Saluée pour ses interprétations virtuoses et colorées, tantôt élégantes et joyeuses, d'autres fois plus nostalgiques ou apaisées, Blandine Verlet aura été l'une des plus marquantes et influentes interprètes du XXe et XXIe siècle.