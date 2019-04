Disparition de Joe Bertony, espion français et ingénieur de l’Opéra de Sydney

« Il a rendu possible la construction de nos grandes voiles blanches ». Dimanche 7 mars 2019, l’Opéra de Sydney a salué la mémoire de l’ingénieur Joe Bertony, qui est mort à l’âge de 97 ans. Né en Corse, c’est grâce à ses 30 000 équations mathématiques qu’ont été érigées les grandes arches du bâtiment australien dessiné par Jørn Utzon.

Et ce n’est pas le seul exploit réalisé par Joe Bertony durant sa vie, rappellent la presse australienne et France 24. Espion français pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut arrêté deux fois par la Gestapo, réussissant à chaque reprise à s’échapper pendant la déportation, avant de partir pour l’Australie en 1953, et d’être appelé pour aider sur le chantier de l’Opéra. Inauguré en 1973, le bâtiment fut consacré patrimoine mondiale de l’Unesco 34 ans plus tard.