Disparition d’un violon Amati de 1710 à Los Angeles

Un violon Amati d'une valeur de 700 000 dollars a été volé à Los Angeles. Le FBI mène les recherches pour le retrouver.

« Je suis responsable d’un morceau d’histoire et ce morceau m’a échappé ». C’est une triste histoire de Noël que vit Rowland Weinstein, malheureux marchand d’art dépossédé d’un magnifique violon Amati de 1710, volé dans une voiture qui était garée devant sa maison de Los Feliz. Le Los Angeles Times a relayé l’information dans un article paru la veille de Noël – on y apprend que le FBI est à la recherche de l’instrument acquis en 2013 pour plus de 500 000 dollars auprès de la maison de vente spécialisée en instruments à cordes et archets. Sa valeur dépasserait aujourd’hui les 700 000 dollars.

Le nom du malheureux disparu vient désormais allonger une liste dédiée, tenue par la maison Tarisio… le plus ancien signalement remonte à 1868 et concerne un Stradivari de 1709 qui retrouve tristement son cadet d’un an, quelques siècles après avoir partagé une histoire commune à Crémone au temps de l’âge d’or de la lutherie.