Disparition d'Eva Kleinitz, directrice de l'Opéra national du Rhin

Elle s'est éteinte des suites d'une longue maladie, à l'âge de 46 ans. Eva Kleinitz, figure majeure de la vie culturelle européenne et directrice générale de l'Opéra national du Rhin (fusion des ensembles de Strasbourg, Mulhouse et Colmar) nous a quittés ce jeudi 30 mai 2019.

Nommée à la tête de l'Opéra du Rhin en 2016, Eva Kleinitz s'est distinguée par sa programmation audacieuse, sa vision interdisciplinaire des univers lyriques et chorégraphiques, ainsi que par son ouverture interculturelle via, notamment, la création du Festival Arsmondo.

En coopération avec des partenaires régionaux, nationaux et internationaux, ce festival propose la production et mise en avant d'un opéra venu d'ailleurs, du Japon pour sa première en 2018, et d'Argentine pour la saison 2019. A la dernière conférence de presse de l'Opéra national du Rhin, Eva Kleinitz avait déjà annoncé une prochaine édition consacrée à l'Inde.

La directrice avait aussi à cœur de valoriser, préserver et sécuriser les différents métiers de sa maison, attirant notamment l'attention sur la nécessité de maintenir le célèbre bâtiment de la place Broglie (Strasbourg) dans un état favorable à l'innovation scénique, à la création musicale et chorégraphique.

Eva Kleinitz était originaire de la ville de Langenhagen, en Allemagne. Elle avait étudié à l'Université de la Sarre avant de rejoindre l'Opéra de Bregenz, en Autriche, une institution dont elle assura la direction. Sa francophilie la conduit ensuite jusqu'au Théâtre royal de La Monnaie à Bruxelles avant qu'elle ne soit nommée directrice adjointe de l'Opéra de Stuttgart.

En tant que directrice générale de l'Opéra du Rhin, Eva Kleinitz a su, en seulement deux saisons, partager sa vision ambitieuse de l'art lyrique et chorégraphique. Le vice-président de l'Opéra national du Rhin et premier adjoint au maire de Strasbourg, Alain Fontanel, a tenu a salué sur Twitter celle qu'il considérait comme « une personnalité hors du commun » et « un véritable rayon de soleil ».

Les équipes de France Musique rendront hommage à Eva Kleinitz dans les émissions Génération France Musique, Classique Info et Dimanche à l'opéra.

